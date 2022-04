‘Mads Pedersen vroegtijdig uitgestapt in Parijs-Roubaix’

Mads Pedersen heeft opgegeven in Parijs-Roubaix. De Deense schaduwfavoriet werd door de Noorse tv-zender TV2 gespot in een ploegleiderswagen van Trek-Segafredo.

Pedersen miste vroeg in ‘de Hel van het Noorden’ de slag toen de wedstrijd in waaiers getrokken werd. Daarna kwam hij ook nog een keer ten val en kreeg de Deen te maken met een lekke band. Op de tv-beelden was al enige tijd geen spoor meer te zien van Pedersen, die door TV2 dus gezien is in een volgwagen van de ploeg. Trek-Segafredo zelf heeft de opgave van de kopman nog niet bevestigd.

Voorafgaand aan Parijs-Roubaix was Pedersen nog vol vertrouwen. “Ik denk alleen maar aan winnen. En ik schat mijn kansen daartoe groot in, daar geloof ik heilig in”, vertelde hij op het persmoment.