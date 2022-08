Mads Pedersen vijfde: “Ik vertrouwde niet op mijn lange sprint”

Mads Pedersen verstevigde vanmiddag zijn groene puntentrui in de elfde Vueltarit, maar kwam daarbij niet verder dan een vijfde plaats in de massasprint. “Ik miste een beetje snelheid in de sprint. Ik vertrouwde niet op mijn lange sprint en zette te laat aan, waardoor ik wat snelheid miste. Never trust yourself“, aldus een cynische Pedersen.

Een rustige dag in het peloton, betekent vaak een snelle finale, en dat was vandaag niet anders. “Het was heel hectisch in de slotkilometers. Dat is altijd zo als de laatste strook richting aankomst lang rechtdoor is en de snelheid hoog ligt. Toch deed Alex Kirsch goed werk door mij in het wiel van Groves af te zetten.”

De Deense ex-wereldkampioen van Trek-Segafredo zit nog altijd stevig in het groen, en ziet voor zichzelf nog kansen. “Je moet altijd vooruitdenken. Aan mijn tweede plaatsen in de eerste week en aan vandaag kan ik niets meer veranderen. Ik kan alleen maar leren uit mijn fouten en uitkijken naar de volgende kansen. Ik ben nog altijd heel gemotiveerd om die te grijpen.”