Mads Pedersen tweede in rit naar Utrecht: “Laat die drie weken maar komen”

Mads Pedersen kwam op dag twee van de Vuelta a España als tweede over de streep. De Deense ex-wereldkampioen reed een sterke sprint, maar kreeg in de laatste meters Sam Bennett over zich. “Dit geeft hoop voor de rest van de Vuelta.”

De renner van Trek-Segafredo kreeg in de laatste honderden meters een lead out van Alex Kirsch, die Pedersen goed kon brengen. “Hij deed het heel goed. Ik werd uit de problemen gehouden en ik werd prima afgezet. Ik kon op het juiste moment aangaan. Dit geeft hoop voor de rest van de Vuelta”, vertelde de Deen aan Eurosport.

“Na de Tour (waar Pedersen een etappe won, red.) is het altijd mooi om weer te kunnen racen. De benen zijn goed, ik wil dus zeker een etappe winnen. Morgen is al een goede kans. Laat die drie weken maar komen!” Dankzij zijn tweede plaats staat Pedersen ook dicht in het klassement voor de groene trui voor de beste sprinter. “Die wil ik ook mee naar huis nemen.”