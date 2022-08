Mads Pedersen tevreden: “Tweede geworden en punten gepakt voor de groene trui”

Mads Pedersen was tevreden na de vierde rit van de Vuelta a España. Voor de derde dag op rij legde de Deen van Trek-Segafredo beslag op de tweede plaats en streek daarmee opnieuw een pak punten op in de strijd om de groene trui.

“De laatste klim op twintig kilometer van de finish was vrij zwaar. De ploeg reed daar tempo aan de voet, zodat ik het steile deel kon overleven”, blikte Pedersen terug na afloop van de etappe naar Laguardia in de regio Baskenland. “Daarna kwamen we met het peloton over de top. We hadden een grote versnelling gestoken voor de afdaling, zodat we snelheid konden maken en konden volgen. Daarna hoopten we op het beste voor de laatste steile klim naar de finish.”

Daar moest de Deen alleen Primož Roglič voor zich dulden aan de streep. “Primož was duidelijk de sterkste. Om door hem te worden geklopt op zo’n klim is oké. Ik ging voor een top 10-plaats, dus ik ben tevreden met het resultaat.”

Groene trui

“De vorm is goed. We zijn hier om te proberen de groene trui te winnen en elke dag proberen we punten te pakken, en dat hebben we vandaag weer gedaan. Ik moet de ploeg bedanken, want ze waren heel indrukwekkend. Ik weet dat ik zulke finales aankan. Het is lastig in zo’n sterk peloton, maar als je het nooit probeert, dan win je zeker niet. We probeerden het en zijn tweede geëindigd, en hebben punten gepakt voor het groen. We kunnen tevreden zijn”, zei hij tot slot.