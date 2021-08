Mads Pedersen sprint naar overwinning in Ronde van Denemarken

In de Ronde van Denemarken is de tweede etappe gewonnen door Mads Pedersen. De renner van Trek-Segafredo won na een 189 kilometer lange rit tussen Ribe en Sønderborg de massasprint. Giacomo Nizzolo finishte als tweede, voor Dylan Groenewegen. Groenewegen blijft wel aan de leiding van het algemeen klassement.

Vlucht met vijf

De openingsfase van de tweede etappe werd gekleurd door een ontsnapping van de Pool Norbert Banaszek (HRE Mazowsze) en de Deen Tobias Kongstad (Riwal). Het duo slaagde er echter niet in om voorop te blijven. Na een fase waarin kasseien en de wind het peloton in stukken brak, keerde de rust terug en probeerde de markante Deen Rasmus Quaade (Riwal) het solo.

Daarop kwam een reactie van vier renners. Zijn landgenoten Rasmus Bøgh Wallin (Deense selectie), Mads Østergaard Kristensen (ColoQuick), Emil Toudal (BHS-PL) en de Pool Jakub Kaczmarek (HRE Mazowsze) slaagden erin om de aansluiting te maken, waardoor er een nieuwe kopgroep van vijf renners ontstond.

De kopgroep had tijdens de route langs de Oostzee de wind in de rug, maar het peloton liet ze niet te ver wegrijden. Deceuninck-Quick-Step en Team Jumbo-Visma controleerden in dienst van sprinters Cavendish en Groenewegen de koers en lieten de maximale voorsprong niet verder oplopen dan twee minuten.

Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick-Step pakken de regie

Het peloton regisseerde de finale. De rit werd afgesloten met drie lokale rondes van iets minder van drie kilometer. Op 17 kilometer van het einde volgde een hergroepering toen de laatste renners uit de vlucht werden ingelopen. Team Jumbo-Visma nam het initiatief over, waarna een breuk in het peloton op 11 kilometer van het einde ervoor zorgde dat het peloton op een lint trok. Cavendish en Pedersen hadden aanvankelijk de slag gemist, maar wisten de situatie te herstellen.

Pedersen wint inn eigen land

Remco Evenepoel bepaalde in de finale het tempo, wat ervoor zorgde dat er geen renners meer konden ontsnappen. Mede daardoor zou er in een massasprint beslist worden over de dagzege. In sprint was het oud-wereldkampioen Pedersen die zijn wiel als eerste over de finishlijn drukte. Nizzolo kwam in de laatste meters nog Groenewegen voorbij, die genoegen moest nemen met plek drie.

Mads Pedersen wins stage 2 of @postnorddkrundt in Sonderborg with a long, powerful sprint from behind. 👏 Nizzolo and Groenewegen finish 2nd and 3rd after almost crashing into each other. #PNDKR21

🎥 @SenalDeportespic.twitter.com/6TPCOAVazS — Mihai Simion (@faustocoppi60) August 11, 2021