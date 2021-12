Mads Pedersen slaat Omloop en Kuurne over: “Masterplan richting Roubaix”

Mads Pedersen is in 2022 niet te zien in de Omloop Het Nieuwsblad. De wereldkampioen van Yorkshire en kopman van Trek-Segafredo doet dat om zo beter in vorm te zijn in Parijs-Roubaix. “Roubaix is een week later komend jaar, dus mijn coach en de ploeg denken dat het goed is om het openingsweekend over te slaan”, vertelt Pedersen.

Desondanks begint de Deense klassiekercoureur vroeg aan zijn seizoen. Aan Cycling Weekly laat hij weten aan de start te staan van de GP Marseillaise (30 januari) en de Ster van Bessèges (2-6 februari). Maar dat zijn niet zijn hoofddoelen. “Mijn trainer en de ploeg hebben een groot masterplan richting Parijs-Roubaix, en dat volg ik gewoon. Hopelijk pakt het goed uit om het openingsweekend over te slaan, voor mijn hoofddoelen in Vlaanderen en Roubaix.”

Volgend jaar wordt het voor Pedersen zijn vijfde deelname aan Parijs-Roubaix. “Elke keer kom ik een stap verder. Ik krijg ook steeds meer ervaring natuurlijk, bijvoorbeeld om genoeg energie te sparen onderweg. Elke keer, of ik nu val of niet, leer ik nieuwe dingen. Hopelijk helpt mij dat de volgende keer”, vertelt hij.

Van der Poel en Van Aert

Ook de andere voorjaarsklassiekers behoren tot de doelen van Pedersen, maar hij wil zich in die koersen niet blindstaren op Mathieu van der Poel en Wout van Aert. “Zij zijn niet de enige renners die ik moet verslaan. Kijk naar Van der Poel. Hij zat mee in de finale van Roubaix, maar toch versloeg Sonny Colbrelli hem. Ik moet niet alleen met Van der Poel en Van Aert rekening houden. Er zijn meer goede renners”, waarschuwt de Deen.

“Het zou een fout zijn van mij om alleen naar hen te kijken. Natuurlijk, ik ben het ermee eens dat zij de twee grootste sterren in het huidige wielrennen zijn, maar dat is niet omdat ze goed zijn in de klassiekers. Dat is omdat zij in het algemeen f*cking goede wielrenners zijn”, aldus Pedersen.

Tourstart in Kopenhagen

Daarnaast focust de winnaar van Gent-Wevelgem 2020 zich volgend jaar op de Tour de France, die in zijn thuisland Denemarken start. “Ik ben niet de favoriet voor de proloog, maar hopelijk kan ik verrassen en een goede proloog rijden in Kopenhagen. Ik wil kort achter de winnaar zitten, en misschien kan ik dan in de Roubaix-rit een gooi doen naar de gele trui. Misschien zit een ritzege er dan ook wel in. Dat zou het droomscenario zijn.”