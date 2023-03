Mads Pedersen stapt af in Parijs-Nice ondanks groene trui

Mads Pedersen is afgestapt tijdens de zevende etappe van Parijs-Nice. De Deen stond nochtans aan de leiding van het puntenklassement. Zijn ploeg Trek-Segafredo deelt op sociale media mee dat Pedersen kampt met symptomen van een verkoudheid.

Na winst in de tweede etappe, door onder meer Olav Kooij en Magnus Cort te kloppen, en een aantal noteringen in de top-10, stond Pedersen aan de leiding in het klassement van de groene trui. De ex-wereldkampioen zal zijn voorsprong niet meer kunnen verdedigen, waardoor Nederlander Kooij de virtuele leider is in het puntenklassement.

Milaan-San Remo is de volgende koers op het programma van Pedersen. Het is nog niet duidelijk of de Italiaanse klassieker in gevaar komt voor de Deen. Na Milaan-San Remo trekt Pedersen in principe naar België, waar hij een aantal eendagskoersen rijdt in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen.

#ParisNice Update: @Mads__Pedersen has abandoned the race on stage 7 as he is suffering from symptoms of a cold. We will provide further updates when possible. pic.twitter.com/3MA9YgpmQ6 — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) March 11, 2023