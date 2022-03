Mads Pedersen na zege in Parijs-Nice: “Goede indicatie voor de klassiekers”

Mads Pedersen en zijn ploeg Trek-Segafredo waren vandaag extra gebrand op de etappezege, nadat ze gisteren vanwege pech geen ideale sprint konden rijden. In Dun-le-Palestel verliep het echter naar wens en kon de Deen de overwinning naar zich toetrekken.

“We kenden de aankomst, die we van tevoren goed hadden bestudeerd. We hadden gisteren wat pech. Alex Kirsch had een lekke band en mijn ketting liep eraf. Daarom wilden we het vandaag afmaken”, vertelde Pedersen in het flashinterview na afloop. “De jongens hebben het geweldig gedaan en ze hebben me het zo makkelijk mogelijk gemaakt. Ik kreeg een perfecte leadout en reed dan een goede sprint. Het was een vrij goede dag.”

Van de val in de laatste rechte lijn, waarbij ook gele trui Christophe Laporte betrokken was, had hij niets meegekregen. “Ik had immers mijn hoofd naar beneden”, lachte de wereldkampioen van ’19. Vervolgens meer serieus: “Hopelijk is iedereen oké.”

Voor Pedersen was het zijn eerste zege op WorldTour-niveau sinds Gent-Wevelgem in 2020. Sinds de Vlaamse klassieker was de Deen nog wel succesvol in onder anderen Kuurne-Brussel-Kuurne, maar winnen op het hoogste niveau deed hij vandaag pas weer. Het is zijn tweede zege van het seizoen na de openingsetappe van de Ster van Bessèges. “Het is mooi meegenomen om goed te beginnen. Het geeft een goede indicatie voor de klassiekers over een paar weken.”