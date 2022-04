Mads Pedersen na tweede plaats: “Olav Kooij was gewoon sneller”

Mads Pedersen eindigde in rit twee van het Circuit de la Sarthe als tweede en verstevigde zo zijn leiderspositie, maar voor het dagsucces kwam hij tekort. De Deen werd in de massasprint geklopt door Olav Kooij. “Olav Kooij was gewoon sneller in zo’n sprint als vandaag”, zegt een eerlijke Pedersen op de site van zijn ploeg Trek-Segafredo.

“Het was een nogal hectische sprint”, gaat Pedersen in op het einde van de wedstrijd. “We hadden smalle wegen in de laatste lokale ronde. De eerste keer dat ik de finale zag, dacht ik eigenlijk dat ik niet wilde sprinten, omdat ik geen risico’s wilde nemen. Maar de wedstrijd werd zwaarder en zwaarder, waardoor het uiteindelijk wel logisch was om te gaan sprinten.”

“Ik zat in het wiel van AG2R Citroën in de laatste kilometer, en toen – in de laatste bocht naar rechts – kwamen er wat renners aan de rechterkant voorbij. Ik zou hetzelfde hebben gedaan. Daardoor moest ik de sprint wat eerder aangaan dan ik wilde”, aldus de ex-wereldkampioen, die het dus af moest leggen tegen Kooij.

“Dat is hoe het is”, vervolgt Pedersen gelaten. “De tweede plaats gaf me wat meer seconden voorsprong in het klassement, en dat is fijn. Het ziet er goed uit voor de laatste twee dagen.” De renner van Trek-Segafredo bedankt vervolgens ook nog uitgebreid zijn ploeggenoten. “De jongens waren fantastisch vandaag. Ze controleerden de wedstrijd, hielden me uit de problemen en brachten me in een goede positie voor de sprint. Gewoon super teamwork van iedereen. Het was een mooie dag, alleen jammer dat ik het niet af kon maken.”