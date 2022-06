Mads Pedersen: “Ik kan best tevreden zijn met een tweede plaats”

Mads Pedersen van Trek-Segafredo is als tweede geëindigd in de individuele tijdrit van de Baloise Belgium Tour en behield daarmee de blauwe trui. De Deen was best blij met zijn optreden door en rond Scherpenheuvel-Zichem, zei hij na de finish.

“Ik wist dat er een paar snelle jongens waren en het is nooit makkelijk om een tijdrit te winnen”, vertelde Pedersen, die bijna zeven seconden tekort kwam om Yves Lampaert van de dagzege te houden. “Om van Yves te verliezen is oké, het is een sterke tijdrijder. Daar kan ik blij mee zijn. Dit is een goede voorbereiding op de Tour de France.”

De Deen heeft de afgelopen tijd veel gewerkt aan zijn tijdrit. “We hebben veel aan de houding op de tijdritfiets gewerkt, met allerlei nieuw materieel. Dit was eigenlijk de eerste serieuze test. Ik kon jammer genoeg niet mijn nieuwe speed-suit dragen, maar dat komt wel in Kopenhagen (waar de Tour de France start, red.). We hebben een heel snelle set-up gevonden.”

‘Het wordt een zware dag met de hitte’

Morgen begint Pedersen als leider aan de serieuze heuveletappe rond Durbuy. “Het is morgen een zware dag, zeker met de hitte. Het was al warm, maar morgen wordt het boven de 30 graden. Ik heb de eerste dagen overleefd, maar morgen is over mijn limiet. Het kan het einde in de leiderstrui zijn. Als ik morgen kraak, ben ik tevreden na een eerste, derde en tweede plaats.”

Hij wil er in ieder geval voor gaan. “Ik ga mijn best doen om mijn leiderstrui te houden. Ik ga me niet laten lossen, maar wil blijven vechten tot de streep. Voor iedereen wordt het warm en zwaar en misschien heb ik wel een goede dag.”

Coronagevallen

Ook ging hij kort in op de situatie in de Ronde van Zwitserland, waar veel coronagevallen zijn. “Het is een heel slechte situatie, twee weken voor de start van de Tour. Het is heel moeilijk. Ik hoop dat iedereen snel herstelt. We zijn nu weer heel strikt met alle maatregelen. Mondkapjes, afstand houden. Hopelijk kunnen we het aantal positieve gevallen zo beperken.”