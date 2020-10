Mads Pedersen: “Ik hoopte dat Van der Poel en Van Aert het gat dichtreden” zondag 11 oktober 2020 om 20:26

Zijn regenboogtrui van Yorkshire slaat hij nog een stukje hoger aan, maar Mads Pedersen boekte in Gent-Wevelgem zeker een van zijn grootste overwinningen uit zijn carrière. Na een lange sprint was hij de tegenstand te snel af.

“Het was een vrij zware wedstrijd door de omstandigheden”, reageerde Mads Pedersen, nadat hij in Wevelgem zegevierend over de streep was gekomen. “Het regende, dan was het weer droog. Ook was het koud en dan weer warm, maar ik weet hoe ik daar mee moet omgaan dus het was gunstig voor me. Het is absoluut een van mijn grootste overwinningen.” De Deen maakte in de slotfase deel uit van de elitegroep, voor in de koers.

Daaruit sprongen Alberto Bettiol, Florian Sénéchal en Matteo Trentin weg in de laatste kilometers. De topfavorieten Wout van Aert en Mathieu van der Poel gunden elkaar niets meer, waardoor het drietal voor de zege leek te gaan strijden. En juist toen besloot de Deen het gat te dichten. “Die drie jongens reden weg en ik hoopte dat Van der Poel en Van Aert het zouden dichtrijden, maar dat deden ze niet. Toen slaagde ik erin om over te steken.”

Pedersen kon in het laatste wiel blijven en van daaruit zijn sprint inzetten. “Aan het einde was het een perfecte situatie voor me. Ik hou van lange sprints, ze liggen me goed. Iedere wedstrijd leer ik weer meer. Vandaag probeerde ik het een beetje slimmer te spelen dan normaal en gelukkig wierp dat zijn vruchten af. Ik had genoeg energie om over te steken en om te sprinten. Het was een beslissing die ik in een paar seconden moest nemen.”

De Deen merkte dat het tempo in de groep wat stagneerde. “Toen zei ik tegen mezelf ‘Oké, het is alles of niets’. Ik moest een keuze maken en het proberen”, blikte hij terug. “Ik wist dat ik alleen moest gaan en hoopte dat ik de oversteek kon maken. Ik had ook vierde kunnen worden, maar dan had ik tenminste wat geprobeerd. Vandaag wierp het zijn vruchten af, maar misschien krijg ik er de volgende keer spijt van en val ik buiten de top tien.”

Ronde van Vlaanderen

Na zijn zege in Gent-Wevelgem is Pedersen nu een van de favorieten voor zondag, als de Ronde van Vlaanderen wordt gereden. “Twee jaar geleden deed ik het goed in Vlaanderen en nu heb ik laten zien dat ik een van de jongens ben die klassiekers kan winnen. Het betekent veel voor me om hier te winnen. Ik miste het wereldkampioenschap en een van de redenen was om klaar te zijn voor de klassiekers.”

Ook vergeet hij zijn ploeggenoten bij Trek-Segafredo niet te prijzen. “De ploeg was echt geweldig vandaag. Voordat we aan de klassiekers begonnen, hadden we een goed gesprek met elkaar en besloten we dat we elke dag zouden koersen alsof het de laatste wedstrijd van het seizoen was. Je weet nooit wat er kan gebeuren, dus het is elke dag all-in. Dat is hoe we woensdag (in Schoten de Scheldeprijs, red.) en zondag weer gaan koersen.”