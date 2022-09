Mads Pedersen: “Had niet verwacht dat Roglic zou gaan”

Een tweede etappezege voor Mads Pedersen. Nadat de groenetruidrager in de straten van Tomares attent reageerde op een uitval van Primož Roglič, wist hij in de sprint keurig Pascal Ackermann en Danny van Poppel te kloppen.

Op een hupsje plaatste Roglič zijn versnelling die hem acht seconden tijdswinst zou opleveren ten opzichte van klassementsleider Remco Evenepoel. “Ik had niet verwacht dat Roglic zou gaan, maar het was een heel slimme move, iedereen zat op de limiet. Ackermann deed het heel goed door meteen op zijn wiel te zitten en ik moest veel energie verbruiken om gat te dichten.”

Maar verliezen was voor Pedersen vandaag geen optie: “Ik had Alex Kirsch beloofd om vandaag te winnen. Gisteren kon niet bij geboorte van zijn dochter zijn, dus deze zege is voor hem, zijn vrouw en zijn kind. Daar heeft iedereen de hele dag ook hard voor gewerkt.”

“Ik heb Roglič niet horen vallen”, blikt Pedersen terug op het trieste einde van de etappe voor de grootste uitdager van Evenepoel. “Ik wilde hem na de finish opzoeken, toen zag ik dat hij zijn kleren kapot waren. Het is jammer dat hij viel, is niet gelukkig dit jaar. Ik hoop dat het niet te erg is en hij nog kan meedoen om eindzege in de Vuelta.”

In de strijd om de groene trui doet Pedersen andermaal prima zaken. Hij heeft in dit klassement nu een voorsprong van 220 punten op Fred Wright. Als hij de Vuelta uitrijdt, zou hij dit klassement normaliter dan ook naar zich toe trekken.