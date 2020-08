Mads Pedersen: “Een tweede plek is heel erg mooi” zondag 30 augustus 2020 om 09:18

Mads Pedersen reed gisteren de eerste Touretappe uit zijn carrière, maar wist wel gelijk als tweede over de streep te komen. De Deense wereldkampioen reed een sterke sprint op de Promenade des Anglais in Nice, maar moest zijn meerdere erkennen in Alexander Kristoff. “Maar een tweede plek is heel erg mooi.”

De renner van Trek-Segafredo werd in de laatste hectische kilometers gepiloteerd door Edward Theuns en Jasper Stuyven. “De jongens wisten echt een hele goede lead-out te verzorgen, maar ik verloor ze een beetje in het gedrum. Ik had ontzettend graag de overwinning gepakt, maar ik mag denk ik wel tevreden zijn met een tweede plek.”

“Het is een mooie manier om aan mijn eerste Tour te beginnen. Het was toch wel een vrij lastige etappe. Het is pas mijn eerste Tour en ik kwam er vandaag achter dat de gemiddelde snelheid tijdens zo’n Tourrit behoorlijk hoog ligt.” De wegen in en rond Nice waren zaterdag spekglad door de hevige regenval, waardoor veel renners tegen de grond gingen.

“Er lag ontzettend veel olie op de weg”

Het was voor de coureurs het sein om het tempo aan kop van het peloton te laten zakken. Routinier Tony Martin maande het peloton tot kalmte, waarna de renners voor even zij aan zij de wedstrijd vervolgden. “Het peloton besloot zich te verenigen en dat is mooi om te zien”, aldus Pedersen. “Er lag ontzettend veel olie op de weg.”

De 24-jarige Deen gaat na één etappe aan de leiding in het jongerenklassement. In het algemeen klassement staat hij tweede op slechts vier seconden van geletruidrager Kristoff. Het is alleen de vraag of Pedersen de etappe van vandaag, over twee serieuze cols, kan overleven.