Mads Pedersen draagt zege op aan Jakobsen: “Hij verdient een snel herstel”

“Het is supermooi om de tweede rit te winnen, maar ik denk in de eerste plaats aan Fabio na de verschrikkelijke crash van gisteren. Hij verdient een snel herstel en een goede weg terug naar het gewone leven en naar het wielrennen. Deze zege is dus zeker voor hem.”

“Het is verschrikkelijk wat er gisteren is gebeurd, niemand verdient dat. Maar als we allemaal beginnen na te denken of sprinten niet te gevaarlijk is, dan zou wielrennen niet meer hetzelfde zijn. Valpartijen gebeuren nu eenmaal in de koers, onze sport is gevaarlijk.”

“Natuurlijk heeft de verschrikkelijke val van gisteren iedereen in het peloton geraakt. Maar we blijven koersen, we blijven vechten, en hopen het beste voor Fabio.”

Pedersen is dankzij zijn ritzege ook de nieuwe leider in de Ronde van Polen. Hij zal vandaag dus niet te bewonderen zijn in de regenboogtrui maar in de gele leiderstrui.