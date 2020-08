Mads Pedersen boekt in Ronde van Polen eerste zege als wereldkampioen donderdag 6 augustus 2020 om 18:31

De tweede etappe van de Ronde van Polen is gewonnen door niemand minder dan Mads Pedersen. De sterke Deen bleek over de snelste benen te beschikken in finishstad Zabrze en boekte zijn eerste zege in de regenboogtrui.

De zware valpartij van Fabio Jakobsen hangt nog altijd als een grauwe deken over deze Ronde van Polen. De renner van Deceuninck-Quick-Step ligt op dit moment in kritiek toestand in het ziekenhuis van Sosnowiec, maar is wel buiten levensgevaar. Ook Eduard Prades, Damien Touzé en Marc Sarreau, die eveneens tegen de vlakte gingen na een inmiddels veelbesproken sprint van Dylan Groenewegen, stonden niet aan de start van de tweede etappe.

Van den Berg en Paterski gaan samen op pad

Koersdirecteur Czesław Lang gaf gisteren al aan dat de Ronde van Polen zal doorgaan en dus verzamelden de overgebleven coureurs zich rond 15.00 uur in startplaats Opole voor een 151,5 kilometer lange etappe naar Zabrze. Julius van den Berg had wel zin om een middagje vooruit te rijden en kreeg Maciej Paterski mee als vluchtgezel. Het peloton gaf deze twee renners de ruimte, waardoor de voorsprong opliep tot maximaal zes minuten.

Van den Berg wist onderweg als eerste boven te komen op de enige beklimming van de dag, de klim naar Góra Świętej Anny, terwijl Paterski de tussensprints voor zijn rekening nam. De Nederlander van EF Pro Cycling wist zo goede zaken te doen in de strijd om de bergtrui. De koplopers wisten al vrij snel dat ze ruim voor de finish zouden worden ingerekend. Met nog zeventien kilometer te gaan was het liedje van Van den Berg en Paterski uitgezongen.

Dappere poging van Brożyna, Pedersen verrast Ackermann

Een nieuwe massasprint stond in de sterren geschreven, al probeerde Piotr Brożyna nog om het feestje van de rappe mannen te verstieren. De Pool hield echter niet lang stand en dus gingen we ook dit jaar weer sprinten in Zabrze. De mannen van Trek-Segafredo en BORA-hansgrohe deden er alles aan om hun sprinters zo goed mogelijk te piloteren naar een mogelijke ritzege.

De meeste ogen waren gericht op Pascal Ackermann, maar de zege ging verrassend naar wereldkampioen Pedersen. De renner van Trek-Segafredo bleek aan de finish net iets sneller dan de Duitse topsprinter. Davide Ballerini eindigde als derde namens Deceuninck-Quick-Step, voor Rudy Barbier en Alberto Dainese. Pedersen mag zich na vandaag ook leider noemen in de Ronde van Polen.