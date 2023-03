Madouas (2e) onder de indruk van Pidcock: “Echt een nummer opgevoerd”

De prestatie van Tom Pidcock in Strade Bianche was zeer indrukwekkend, maar ook Valentin Madouas reed een dijk van een wedstrijd. De Fransman kwam met nog goed zeventig kilometer te gaan ten val, maar wist zich weer terug naar voren te knokken en eindigde zelfs als tweede in Siena.

De 26-jarige renner van Groupama-FDJ ontpopt zich tot een klassiekerrenner om rekening mee te houden. Vorig jaar werd hij al knap derde in de Ronde van Vlaanderen en zaterdag stond hij dus weer op het podium van een grote eendagskoers. Madouas bleek echter niet in staat om de ontketende Pidcock van de overwinning te houden. “Hij heeft echt een nummer opgevoerd. Ik kan hem alleen maar feliciteren. Het is ongelofelijk wat hij in zijn eentje heeft gedaan”, is de Fransman vol lof.

Gemengde gevoelens

En toch waren er gemengde gevoelens bij Madouas, vlak na de finish van de Italiaanse klassieker over onverharde wegen. “Met nog zeventig kilometer te gaan kwam ik ten val. Ik was echt ver teruggeslagen en moest ook alleen zien terug te komen. Dat was echt een enorme inspanning. Toen Pidcock ging, kon ik niet mee. Ik moest echt even op adem komen. Die val heeft mij een beter resultaat gekost”, is hij van mening.

“Maar, ik ben wel blij met deze podiumplaats. Het is een teken van mijn harde werk van de voorbije winter. Al is het wel jammer dat ik zo dicht bij kom, maar niet win. Ik keer de komende jaren zeker terug, dat is duidelijk” aldus Madouas, die maandag van start zal gaan in Tirreno-Adriatico.