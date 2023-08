zaterdag 26 augustus 2023 om 18:18

Madis Mihkels verrast in Deutschland Tour: “Dit is mijn grootste overwinning”

Madis Mihkels beleefde in de derde etappe van de Deutschland Tour een droomdag. De pas 20-jarige renner van Intermarché-Circus-Wanty wist gevestigde namen als Danny van Poppel en Phil Bauhaus achter zich te houden in de sprint. “Ik ben superblij”, zei hij na afloop in het flashinterview.

“Ik ben een beetje verrast. Het niveau is hier heel hoog, maar ik wist dat deze etappe me goed lag”, aldus Mihkels, die de sprint naar eigen zeggen niet in ideale positie begon. “Met nog één kilometer te gaan zat ik nog steeds te ver. Ik besloot uiteindelijk om gewoon door de wind naar voren te rijden, want ik had niemand bij me.”

“Ik nam het risico en ging aan achter BORA-hansgrohe. Gelukkig had ik de benen om hen te kloppen”, vertelde hij verder. Voor Mihkels is het pas zijn tweede profzege. Vorig jaar won hij al een rit in de Rond van Estland, zijn thuisronde. “Dit is mijn grootste overwinning, ik ben heel erg opgelucht.”

Morgen staat de slotrit op het programma, op papier ook een rit op het lijf van Mihkels aangezien de kans op een sprint groot is. “We gaan zeker ons best doen. We zullen zien. Vandaag heeft me in ieder geval veel vertrouwen gegeven”, besloot de jonge sprinter, die vorig jaar als stagiair begon bij zijn Belgische ploeg.