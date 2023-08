zaterdag 26 augustus 2023 om 18:19

Madis Mihkels klopt Danny van Poppel in Deutschland Tour

Madis Mihkels heeft de derde etappe van de Deutschland Tour gewonnen. De Est van Intermarché-Circus-Wanty was in Essen sneller dan de Nederlander Danny van Poppel van BORA-hansgrohe. Quinten Hermans van Alpecin-Deceuninck werd knap derde. Ilan Van Wilder blijft leider in het klassement.

De derde etappe bracht de renners van Arnsberg naar Essen. Onderweg moesten de nodige hoogtemeters worden overwonnen, waarbij de Eule Fröndenberg (1,3 km aan 7,5%) en de Langenberg (2,1 km aan 6,6%) de meest noemenswaardige hindernissen vormden, hoewel beide beklimmingen vroeg in de etappe lagen. In de finale in Essen werkte het peloton tot slot nog twee ronden op een lokale omloop af.

In de openingsfase werden verschillende pogingen gedaan om een vroege vlucht op touw te zetten. Op 155 kilometer van de streep kreeg een groep van drie met de Nederlander Frank van den Broek van dsm-firmenich uiteindelijk de zegen van het peloton. Van den Broek werd vergezeld door de Duitser Juri Hollmann van Movistar en de Fransman Mattéo Vercher van TotalEnergies. Echt groot werd de voorsprong op het peloton echter nooit en op 71 kilometer werd het drietal al ingerekend.

Verschillende vluchtpogingen

Al snel werden weer pogingen gedaan om een nieuwe kopgroep te vormen. Op 66 kilometer koos de Fransman Fabian Grellier van TotalEnergies voor de aanval en kreeg gezelschap van de Oostenrijker Michael Gogl van Alpecin-Deceuninck. Het duo fietste al snel een voorsprong van rond een halve minuut bij elkaar. In het peloton was het BORA-hansgrohe dat controleerde en de kopgroep binnen schootsafstand hield. Op 37 kilometer van de streep werden de twee alweer in de kraag gegrepen.

Op 29 kilometer koos er wederom een Fransman van TotalEnergies het ruime sop, namelijk Anthony Turgis. Toen het peloton op 14 kilometer van de streep begon aan de lokale omloop reed Turgis nog altijd op kop, maar BORA-hansgrohe zorgde ervoor dat het peloton in zijn spoor bleef. Op 9 kilometer van de finish strandde ook deze poging van Turgis. Vlak daarna werd het peloton opgeschrikt door een valpartij met Pello Bilbao, de nummer 8 van het klassement, als grootste slachtoffer.

Mihkels verrast Van Poppel

In de laatste ronde werden nog een aantal pogingen gedaan om een sprint te voorkomen, maar de sprintersploegen neutraliseerden alle aanvallen. Een sprint leek hiermee onvermijdelijk. BORA-hansgrohe deed een uitstekende lead-out voor Van Poppel, maar Mihkels bleek verrassend de snelste en mocht zijn handen in de lucht steken. Voor de 20-jarige Est is het pas zijn tweede profzege. Hermans sprintte daarachter naar de derde plek. Van Wilder blijft leider in het klassement. Morgen is de laatste etappe van de Deutschland Tour.