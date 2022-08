Maarten Wynants (Jumbo-Visma): “Er liggen genoeg kansen in het weekend”

Ploegleider Maarten Wynants beleefde een rustige dag in de ploegleidersauto van Jumbo-Visma. In de zevende etappe streden de vluchters namelijk om de zege, de klassementsmannen beleefden een rustige dag. “We hebben ons kunnen sparen en onze batterijen kunnen opladen voor het weekend.”

Jesús Herrada was de renner die wist te winnen in Cistierna. De Spanjaard van Cofidis kon het afmaken vanuit de vroege vlucht. “Het tempo bleef de hele dag hoog om de ontsnapping terug te halen”, vertelde Wynants op de ploegsite. “Ook op de klim werd er flink doorgereden in het peloton.”

“Het was een relatief rustige dag voor ons”, gaf de ploegleider nog aan. “We hebben ons een beetje kunnen sparen. We wilden de batterijen opladen en ons klaarmaken voor het weekend, dan liggen er genoeg kansen. Daarna is er al snel de tijdrit. We proberen iedere mogelijkheid om tijd terug te nemen te benutten”, aldus Wynants.