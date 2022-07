Maarten Ducrot kondigt afscheid als commentator aan bij de NOS

Maarten Ducrot stopt volgend jaar als wielercommentator bij de NOS. De 64-jarige oud-wielrenner uit Zeeland heeft dat bekendgemaakt tijdens de laatste etappe van de Tour de France. De Amstel Gold Race 2023 is de laatste wedstrijd die hij zal becommentariën.

Ducrot is sinds 2004 co-commentator bij de Nederlandse tv. Jarenlang was hij de co-commentator naast Herbert Dijkstra, maar de laatste jaren was hij steeds vaker te horen aan de zijde van Joris van den Berg. Bij de NOS wisselde Ducrot de positie van analist in de commentaarcabine steeds vaker af met Stef Clement.

Het is de laatste Tour de France waarin Ducrot als commentator te zien zal zijn. Direct stoppen doet hij nog niet, dat doet hij na de Amstel Gold Race 2023.

Zojuist maakte Maarten Ducrot (@maduc) bekend dat hij vandaag voor de laatste keer commentaar geeft bij de Tour de France. Daarom: wat parels uit het Tour-archief. pic.twitter.com/5p6aArcjGo — NOS Wielrennen (@NOSwielrennen) July 24, 2022