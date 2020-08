Maandag hakt Jumbo-Visma knopen door: “Eén kopman, twee schaduwkopmannen” woensdag 12 augustus 2020 om 09:15

Hoe verhouden Primož Roglič, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk zich ten opzichte van elkaar in de Tour de France? “Het is niet de bedoeling om met twee of drie kopmannen op gelijke voet naar de Tour te gaan”, klinkt het. “Maandag hakken we knopen door op een ploegleidersvergadering.”

“Primož heeft vandaag een streepje voor”, vertelde Jumbo-Vismaploegleider Arthur van Dongen aan de vooravond van de Dauphiné aan Het Nieuwsblad. “Tom heeft op dit moment niet de stabiliteit in zijn uitslagen die Primož wel al heeft. Na een jaar zonder koersen is dat ook normaal.”

Komende maandag hakt Jumbo-Visma op een ploegleidersvergadering de knopen door over de hiërarchie. Het is volgens Van Dongen in elk geval niet de bedoeling om met twee – of drie, met Steven Kruijswijk – naar Nice af te zakken. “We zullen kiezen voor één kopman en twee schaduwkopmannen.” Ook Dumoulin staat dus voor vijf belangrijke dagen in het Criterium du Dauphiné.