Maaike Coljé over crash voor WK Gravel: “Helm heeft waarschijnlijk mijn leven gered”

Wielrenster Maaike Coljé zou afgelopen weekend meedoen aan het WK Gravel voor de elite vrouwen, maar ze stond door een valpartij tijdens een verkenning niet aan de start. Coljé lag enkele dagen in het ziekenhuis en mag vandaag weer naar huis. “Mijn helm heeft waarschijnlijk mijn leven gered”, schrijft ze op Instagram.

Na een trainingstocht in aanloop naar het WK in het Italiaanse Veneto werd Coljé, normaal gesproken uitkomend voor het Spaanse UCI-team Massi Tactic, plots wakker in het ziekenhuis. Ze was hard ten val gekomen en afgevoerd. Uit onderzoeken is gebleken dat ze niets gebroken heeft, maar wel is ze zwaar gehavend. Vooral in haar gezicht.

Maandagochtend kwam ze met een medische update. “Ik heb het ziekenhuis mogen verlaten en mag naar huis. Mijn hoofd zorgt voor de meeste problemen nu. De dokter heeft me een nekbrace gegeven. Alle artsen vertellen dat ik veel geluk heb gehad”, aldus Coljé. “Het is niet leuk natuurlijk, maar het kon zoveel erger zijn.”

“En aan iedereen die nog steeds denkt dat een helm niet nodig is… Zet gewoon je helm op. Het heeft waarschijnlijk mijn leven gered”, geeft Coljé nog mee. Op een video is te zien hoe haar helm flink ingedeukt is. “En ik denk dat de glazen van mijn bril mijn ogen redelijk beschermd hebben. Alleen heeft het montuur het niet overleefd.”