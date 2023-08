woensdag 23 augustus 2023 om 10:35

Luxeprobleem voor Jumbo-Visma in komende Vuelta? “Zoete zorgen”

Jumbo-Visma won dit seizoen al de Giro d’Italia en Tour de France en hoopt in de Vuelta a España een unieke trilogie te voltooien. Met Jonas Vingegaard en Primoz Roglic beschikt de ploeg over twee topfavorieten voor de eindzege. Kan dit problemen opleveren? “Het zijn zoete zorgen”, laat Roglic weten in gesprek met de Spaanse sportkrant AS.

Vingegaard, Roglic, Sepp Kuss, Wilco Kelderman, Dylan van Baarle, Attila Valter, Jan Tratnik en Robert Gesink. Het is een duizelingwekkend sterke selectie, maar zorgt dit tegelijkertijd ook voor een luxeprobleem? Roglic maakt zich enkele dagen voor de Vuelta-start geen zorgen. “Zoete zorgen voor ons”, laat de Sloveen, in 2019, 2020 én 2021 al winnaar van de Vuelta, met een glimlach weten. “We komen naar de Vuelta om ons best te doen.”

“Het zou natuurlijk mooi zijn als Jonas en ik allebei kunnen meedoen om de eindoverwinning, maar het gaat niet alleen over ons”, doelt de Sloveen op de concurrentie. “Remco Evenepoel (de titelverdediger, red.) heeft met de Clásica San Sebastián en het WK tijdrijden nog twee grote koersen gewonnen. Ik weet zeker dat hij vanaf het begin supersterk zal zijn. Juan Ayuso boekt ook jaar na jaar progressie. Hij zal met zijn ploeg ook meedoen” verwacht Roglic.

Recordjacht

Die laatste mag zich met drie eindoverwinningen ‘señor Vuelta’ noemen en kan met een vierde zege het record van Roberto Heras (eindwinnaar in 2000, 2003, 2004 en 2005) evenaren. De coureur van Jumbo-Visma is echter voorzichtig. “Ik moet eerst het einde zien te halen”, verwijst hij met een kwinkslag naar de Vuelta van vorig jaar, toen hij in de slotweek moest opgeven na een val. “Dan kan ik pas aan de zege denken. Het is zaak om vanaf het begin gefocust te zijn. Dan zien we wel hoe het gaat.”