Luuk Schuurmans boekt ritzege in Ronde van Algerije

Luuk Schuurmans heeft de vijfde etappe van de Ronde van Algerije gewonnen. De 28-jarige renner van Universe Cycling was de snelste van een kopgroep van twaalf renners. De thuisrijder Oussama Chablaoul werd tweede, de Fransman Paul Hennequin eindigde op de derde plek. Laatstgenoemde is de nieuwe leider.

Rit vijf van de Ronde van Algarije ging van Batna naar Setif. Het parcours van de 143,9 kilometer lange rit was relatief vlak, maar in de finale glooide het nog wel enigszins. De kopgroep die onderweg was ontstaan, sprintte op een helling van 1,7 kilometer aan 3,5% om de zege. Schuurmans toonde zich de snelste van het stel en boekte zo de eerste UCI-zege in zijn carrière. Voor Universe Cycling, een nieuw Nederlands Continental-team dat voortkomt uit Global Cycling, is het de tweede UCI-overwinning. Antonie van Noppen won begin februari een rit in de Tour du Sahel.

In het algemeen klassement staat Schuurmans op dit moment vijfde. Hij staat op slechts vier seconden van Hennequin. Schuurmans’ ploeggenoot Lars Quaedvlieg eindigde in de vijfde rit als tiende en bezet ook die plaats in de algemene rangschikking. De Ronde van Algerije duurt nog tot en met volgende week donderdag. De slotrit, die een lange klim in de beginfase bevat en eindigt op een klimmetje van 2,3 kilometer aan 4,3%, is op papier de lastigste etappe.