Lutsenko met opvallende voorbereiding vijfde in de Amstel: “Kron nam niet echt goed over”

Alexey Lutsenko sloot vorige week donderdag de Ronde van Sicilië af als eindwinnaar, maar even rustig bijkomen van dat succes was er niet bij voor de Kazach. Hij reed zondag alweer de Amstel Gold Race en eindigde daar als vijfde. Met die prestatie is Lutsenko tevreden, laat hij weten op de site van Astana Qazaqstan.

“Vijfde is niet slecht als je beseft dat ik minder dan 48 uur geleden de koninginnenrit van de Ronde van Sicilië uitreed en won. Na vier uurtjes slaap had ik ook nog een lange reisdag”, zegt de 30-jarige renner na afloop van de Amstel Gold Race. Die koers ontbrandde al vroeg. Op negentig kilometer van het einde ging een zestienkoppige groep met meerdere favorieten, waaronder Lutsenko, ervandoor.

“Als je kijkt naar de grote wedstrijden van tegenwoordig, zie je dat de finale altijd begint op tachtig, negentig kilometer van de finish. Dus ik volgde wat favorieten en kwam in de kopgroep met Pogacar, Pidcock, etc. Ik denk niet dat ik te veel werk verrichte in die ontsnapping. In het begin deed ik wel veel omdat ik het voor mij belangrijk was om vooruit te blijven met de groep.”

Lutsenko over Kron

Lutsenko moest Pogacar, Pidcock en Healy laten gaan op de Eyserbosweg, met nog 36 kilometer te gaan. “We moeten eerlijk zijn, op dit moment is Pogacar te sterk voor iedereen. Toen ik naar mijn vermogensmeter keek, zag ik dat het helemaal niet slecht ging. Het verschil tussen Pogacar en zijn twee medeaanvallers en ik was lange tijd vijf seconden, maar mijn metgezel Andreas Kron nam – hoe zal ik het zeggen? – niet echt goed over.”

Uiteindelijk keerden Lutsenko en Kron niet meer terug bij de koplopers. “Na tweehonderd kilometer is het niet abnormaal als je een gat niet meer kan dichten. Maar in de laatste kilometer leek het nog wel alsof we Pidcock nog terug konden pakken voor een podiumplek, maar we kwamen net te laat. En eerlijk gezegd had ik na zes uur koers ook niet veel meer in de benen. Ze waren dood. We zijn geen machines, maar ik ben blij met het resultaat. Wat een zware dag in de kou en de regen!”, sluit Lutsenko af.

Kron baalt van missen podiumplaats

Kron, die uiteindelijk vierde werd, heeft voor de camera van Cycling Pro Net ook zijn verhaal gedaan. “Het was een hele zware wedstrijd”, vertelt de Deen van Lotto Dstny. “De laatste honderd kilometer heb ik het meeste afgezien. In de finale reed ik samen met Lutsenko. We kwamen nog heel dichtbij Pidcock, dus nu baal ik een beetje dat ik niet op het podium sta. Maar ik ben blij met de manier waarop we vandaag gekoerst hebben.”

In de laatste kilometer pokerden Lutsenko en Kron een beetje. “Ik heb normaal een goede sprint in de finale, maar de laatste tien kilometer voelde ik me niet heel goed. Als we niet geaarzeld hadden, hadden we hem (Pidcock, red.) misschien nog kunnen pakken. Maar dat is koers”, aldus Kron, die nog meegaf dat Lutsenko ‘heel, heel sterk’ was.

