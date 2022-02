Lutsenko is meteen op de afspraak: “Ik voelde me klaar om iets te ondernemen”

Alexey Lutsenko is maandag de geschiedenisboeken ingegaan als de allereerste winnaar van de Clásica Internacional Jaén Paraíso Interior, een Spaanse wedstrijd over de nodige gravelwegen. De Kazach bleek al snel veel te sterk voor de concurrentie en bereikte na een knappe solo als eerste de finish.

Na afloop was Lutsenko vanzelfsprekend erg blij met zijn eerste overwinning van het seizoen. En dat in zijn eerste wedstrijd van 2022. “Het bleek een ontzettend zware koers, met veel beklimmingen en gravelstroken. Door het werk van de ploeg (Astana Qazaqstan, red.) kon ik wat energie sparen voor de finale. Ik besloot vervolgens een paar keer te versnellen. Mijn plan? Ik wilde eerder aanvallen dan Tim Wellens.”

Ervaring

“Ik weet namelijk dat hij heel erg goed is in dit soort wedstrijden. Het plannetje werkte perfect”, aldus Lutsenko, die uiteindelijk met een kleine minuut voorsprong als eerste over de streep kwam in finishplaats Úbeda. “Ik ben echt heel erg blij met deze zege. Ik heb een goede hoogtestage op de Teide achter de rug en voelde me klaar om iets te ondernemen. Bovendien won ik vorig jaar al de Serenissima Gravel. Ik wist dus wat ik kon verwachten.”

Woensdag zal Lutsenko weer een rugnummer opspelden: de 29-jarige Kazach begint morgen namelijk aan de Ruta del Sol. De renner van Astana Qazaqstan Team lijkt, zeker na zijn demonstratie in de Clásica Internacional Jaén Paraíso Interior, een van de favorieten voor de eindzege.