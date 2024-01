woensdag 17 januari 2024 om 08:43

Luke Plapp toont zich in finale Tour Down Under: “Heel goed teken richting slotetappes”

Luke Plapp kwam in Lobethal, de finishplaats van de tweede etappe van de Tour Down Under, slechts als 72ste over de streep. Toch was de renner van Jayco AlUla zeer tevreden over zijn optreden. De Australische weg- en tijdritkampioen kon zich namelijk onderscheiden in de pittige finale.

Plapp was in de finale zeer actief en ging in de aanval op de steilste stroken van de pittige klim op Fox Creed Road. “Het was een goede poging. Ik ken de klim goed, na aardig wat verkenningen”, vertelde de 23-jarige Australiër na afloop in een flashinterview van de organisatie van de Tour Down Under. “Ik wilde er vandaag dus ook echt voor gaan, maar ik werd gevolgd door Jhonatan Narváez”

“Narváez is een van de snelste mannen in deze koers. Ik weet dat ik in een sprint altijd mijn meerdere moet erkennen. Ik moest mijn aanvalspoging dan ook afblazen, ook al omdat Caleb (zijn ploeggenoot Caleb Ewan, red.) nog in de achtervolgende groep zat. We hadden het vooraf al besproken: ik zou Jhonathan of Corbin Strong niet meenemen richting de finish. Dan was het zaak om de benen stil te houden.”

En Plapp hield woord. “Ik heb nog even doorgereden, maar zag uiteindelijk vrij snel dat het niet zou werken. Jhonatan is een geweldige renner die ook al aardig wat bonificatieseconden heeft weten te sprokkelen. Hij gaat zeker meedoen om de eindoverwinning.”

Goed gevoel

Plapp werd in de slotfase dus weer ingerekend, maar houdt wel een goed gevoel over aan de tweede etappe “Het feit dat ik zo goed bergop reed, geeft een goed gevoel. Ik zie het als een heel goed teken richting de etappes van zaterdag en zondag”, doelt hij op de cruciale ritten naar Willunga Hill en Mount Lofty. “We hebben er vertrouwen in.”