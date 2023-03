Luke Plapp niet gestart in Ronde van Catalonië, INEOS Grenadiers met zes man

Luke Plapp is niet van start gegaan in de openingsrit van de Ronde van Catalonië (20-26 maart). De 22-jarige Australiër zat in de selectie van INEOS Grenadiers, maar heeft vanwege ziekte af moeten haken. Zijn ploeg heeft geen vervanger opgeroepen.

Plapp behaalde dit jaar al het eindpodium van een WorldTour-rittenkoers: in de UAE Tour werd hij tweede, achter Remco Evenepoel. Eerder dit jaar kroonde hij zich voor de tweede keer op rij tot Australisch kampioen op de weg. Nu hij de Ronde van Catalonië mist, is de Ronde van Romandië de volgende koers op zijn programma.

INEOS Grenadiers is door de afwezigheid van Plapp met zes renners begonnen aan de Ronde van Catalonië: Jonathan Castroviejo, Ethan Hayter, Salvatore Puccio, Ben Tulett, Geraint Thomas en Egan Bernal. Laatstgenoemde maakt zijn rentree na een knieblessure die hij opliep in de Vuelta a San Juan. In Spanje zal hij de degens kruisen met onder meer Remco Evenepoel en Primoz Roglic.

All set for #VoltaCatalunya102 stage one 👋 Unfortunately, @LucasPlapp will not start due to illness. We wish our Aussie national champ a speedy recovery. pic.twitter.com/Mu7aLSlpce — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) March 20, 2023