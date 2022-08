Luke Durbridge boos op motoren: “Hoe konden de vluchters zo snel rijden?”

Luke Durbridge beleefde vrijdag een frustrerende dag in de Vuelta a España. De Australiër van BikeExchange-Jayco probeerde, samen met andere renners en ploegen, de vluchters in te rekenen, maar slaagde daar niet in. “We reden de hele etappe vol, maar we kwamen niet eens dicht in de buurt.”

De achtste rit van de Vuelta a España werd gewonnen door een vluchter. Jesús Herrada was de renner met het sterkste eindschot in Cistierna. Onderweg moest de ontsnapping hard samenwerken om uit de handen van het jagende peloton te blijven. Aan kop in het peloton? Onder meer BikeExchange-Jayco, Trek-Segafredo en Arkéa-Samsic.

“We waren met zeven ploegen bijna aan het sprinten om de koplopers in te halen. We reden de hele etappe vol, maar we kwamen niet eens dicht in de buurt. De mannen in de vlucht hebben het goed gedaan. Het was een sterke kopgroep en ze reden sterk”, vertelde Durbridge na afloop aan SBS Sport.

Moderne wielrennen

Er was echter ook een hoop frustratie bij de Australiër. “Maar hoe konden ze zo snel rijden? Met al die motoren moet je tegenwoordig te ontsnapping op een minuut houden. Dat is het moderne wielrennen geworden”, aldus de 31-jarige Aussie. “Als de motoren er zijn, dan gebruik je die. Dat doen wij ook”, sloot hij het interview af met een realistische noot.