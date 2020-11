Lukasz Wisniowski, Sean Bennett en Karel Vacek naar Qhubeka-ASSOS

Qhubeka ASSOS, de opvolger van NTT Pro Cycling in het peloton, heeft zijn volgende aanwinsten gepresenteerd. Łukasz Wiśniowski komt over van CCC, terwijl Sean Bennett EF Pro verlaat. Karel Vacek keert na een jaar terug in het profcircuit.

Wiśniowski, die komende maand 29 jaar wordt, is de oudste van het drietal nieuwkomers. De Pool wordt door de ploeg een ‘uitstekende aanwinst’ genoemd, die een schat aan ervaring meebrengt. Zijn tweede plaats in Omloop Het Nieuwsblad in 2018 en zijn prestaties in Kuurne-Brussel-Kuurne waar hij tweemaal naar de top tien reed, zijn zijn opmerkelijkste resultaten tot op heden. In 2021 wordt hij onderdeel van de sprinttrein van Giacomo Nizzolo.

“Ik ben erg blij om deel uit te gaan maken van Qhubeka ASSOS. Ik kan niet wachten om de staf en alle renners te leren kennen”, laat Wiśniowski weten. “2020 was een heel moeilijk jaar, maar ik ben ervan overtuigd dat volgend jaar veel beter wordt en dat ik de ploeg kan helpen uitstekende resultaten te behalen. Op dit punt van mijn carrière geloof ik dat ik me nog steeds ontwikkel als renner en deze nieuwe omgeving biedt daarvoor de perfecte omstandigheden.”

Bennett (24) bewandelt dezelfde weg als Simon Clarke, die eveneens van EF Pro Cycling komt. In 2020 eindigde hij onder meer als achtste in de Royal Drome Classic. De Amerikaan heeft zijn oog laten vallen op de Amstel Gold Race. Vacek (20) keert na een seizoen bij het continentale Colpack Ballan terug in het profcircuit, nadat hij eerder uitkwam voor Hagens Berman Axeon.