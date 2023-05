Karel Vacek klimt uit moeilijke periode: “Tweede plaats is overwinning voor mij”

Niemand die gedacht had dat Karel Vacek vrijdag als tweede ging bovenkomen op de Gran Sasso d’Italia. De jonge Tsjech kwam bijzonder dicht bij zijn eerste profzege – en dat in de Giro d’Italia -, maar moest zijn meerdere erkennen in medevluchter Davide Bais. “Voor mij is dit ook al een overwinning.”

Vacek had het al snel lastig in de absolute finale op de Gran Sasso d’Italia. De renner van Corratec-Selle Italia kon het tempo van Simone Petilli en Bais een aantal keer niet aan en hing aan de rekker. Toch kon hij zijn wagonnetje blijven aanhaken, wat Vacek zag beloond worden met een tweede plaats. “Ik heb vier of vijf jaar in een dip gezeten en ik wilde zelfs stoppen met wielrennen. Deze tweede plaats doet me dus erg goed.”

“Eigenlijk stond ik niet eens op de planning voor de Giro d’Italia”, gaat Vacek verder voor de camera van Cycling Pro Net. “Ik ben dus zeker extra blij met deze tweede plaats en het voelt dan ook als een persoonlijke overwinning. Ik wil leven zoals een echte prof, dit is een droom die uitkomt. Ik kan nog altijd niet geloven wat ik hier heb neergezet.”

Vuur aan de schenen van Evenepoel

Vacek is overigens geen onbekende naam. In de jeugdcategorieën legde hij het vuur aan de schenen, met succes zelfs, van de huidige wereldkampioen Remco Evenepoel. “Bij de junioren was ik nog met Remco Evenepoel aan het duelleren, maar daarna heb ik een enorm lastige periode gekend”, zegt Vacek daarover.

