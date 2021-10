Lukasz Wisniowski naar EF Education-Nippo

Łukasz Wiśniowski maakt de transfer van Qhubeka NextHash naar EF Education-Nippo. De 29-jarige Poolse hardrijder tekent voor een seizoen en wordt bij de Amerikaanse formatie een belangrijke schakel in de voorjaarsploeg.

“Ik ben geen klimmer en ik als ik dan toch ergens goed in moet zijn… Dan zal ik maar de klassiekers zeggen”, vertelt Wiśniowski, die in 2018 nog tweede werd in de Omloop Het Nieuwsblad met een knipoog. “Ik ben hongerig naar meer. Als kind keek ik al naar de Omloop, Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Over die drie wedstrijden droomde ik. Mijn grootste doel is om ooit Parijs-Roubaix te winnen. Je moet altijd naar het grootste doel kijken en daarop focussen.”

Bij EF Education-First is Wiśniowski al de tiende aanwinst voor 2022. Eerder presenteerde de ploeg van manager Jonathan Vaughters al Esteban Chaves, Merhawi Kudus, Odd Christian Eiking, Owain Doull, James Shaw, Marijn van den Berg, Sean Quinn, Georg Steinhauser en Ben Healy.

Zijn verblijf bij Qhubeka NextHash bleef voor Wiśniowski beperkt tot een seizoen. Daarvoor kwam hij twee seizoenen uit voor CCC (2019-2020), Team Sky (2017-2018) en het toenmalige Etixx-Quick-Step (2015-2016). Bij de Belgische ploeg maakte hij zijn profdebuut.