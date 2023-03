Tegenvaller voor EF Education-EasyPost: Wiśniowski langs de kant met bekkenbreuk

Łukasz Wiśniowski zal de rest van het klassiekerseizoen niet meer in actie komen. De Poolse renner van EF Education-EasyPost brak zondag bij een valpartij in Gent-Wevelgem zijn bekken.

Wiśniowski keert nu terug naar zijn thuisland Polen om daar verder te herstellen. “Het gaat naar omstandigheden goed met mij. Ik ben natuurlijk teleurgesteld dat ik moet passen voor de komende wedstrijden. Ik zal de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix missen, mijn belangrijkste doelen van het seizoen, maar het is nu zaak om nieuwe doelen te stellen. Ik kijk ernaar uit om nu naar huis te gaan om daar verder te herstellen.”

Optimisme

“We zijn optimistisch over het herstel van Łukasz”, laat teamarts David Hulse weten in een persbericht. “De blessure zal tijd nodig hebben om te genezen. Fysiotherapie staat nu centraal binnen zijn revalidatie. We zijn het Belgische ziekenhuis waar hij verbleef dankbaar voor de uitstekende zorg.”

De 31-jarige Wiśniowski is een renner met de nodige ervaring in het kasseienwerk. Zo werd hij vijf jaar geleden zelfs tweede in Omloop Het Nieuwsblad en verder reed hij twee keer top-10 in Kuurne-Brussel-Kuurne. In zijn beloftenperiode won hij Gent-Wevelgem, ook wel de Kattekoers genoemd.