Lukas Pöstlberger vertrekt naar BikeExchange-Jayco, ook deal met Zdenek Stybar is rond

BikeExchange-Jayco heeft zich in de breedte versterkt met Lukas Pöstlberger en ook de ophanden zijnde deal met Zdeněk Štybar is rond, melden meerdere bronnen aan WielerFlits. Voor hoe lang de 30-jarige Oostenrijker en de 36-jarige Tsjech bij de Australische formatie van Gerry Ryan getekend hebben, is nog niet duidelijk. Spoedig maakt de ploeg dat bekend.

Pöstlberger is bij BORA-hansgrohe – waar hij in 2016 zijn profdebuut maakte – een gewaardeerde helper, die zo nu en dan ook zelf weet uit te pakken. Als tweedejaarsbelofte wordt hij tien jaar geleden al eens nationaal kampioen op de weg; in datzelfde jaar wint de Oostenrijker een rit in de Ronde van de Toekomst. Vijf jaar later – we schrijven het jaar 2017 – boekt Pösti zijn grootste succes tot dusver. In de openingsrit van de Giro d’Italia verrast hij met een late uitval de sprinters, waarmee hij ook roze pakt.

In de derde etappe van het Critérium du Dauphiné 2021 blijft hij als vroege vluchter net uit de greep van het peloton, zijn laatste grote wapenfeit. Pöstlberger is dit seizoen bezig aan een onopvallend seizoen. In de E3 Saxo Bank Classic en tijdens het EK op de weg zat hij weliswaar mee in de vroege vlucht, maar in vrijwel alle klassiekers – de koersen die hem het best passen – haalde hij de finish niet. Als hij tot overmaat van ramp ook niet naar de Tour de France mag, besluit de Oostenrijker te vertrekken.

Štybar sluit ook aan

Zijn nieuwe werkgever is dus BikeExchange-Jayco, dat nog hard vecht tegen degradatie deze weken. Toch heeft ook Zdeněk Štybar eieren voor zijn geld gekozen. De ervaren Tsjechische klassiekerspecialist lijkt de gedroomde aanwinst voor promovendus Alpecin-Deceuninck, maar dat team kon Styby’s vraagprijs niet betalen. Of hij voor Ryan water bij de wijn heeft gedaan, is niet duidelijk. De drievoudig wereldkampioen veldrijden verlaat na twaalf jaar de stal van Quick-Step-Alpha Vinyl.

Met Pöstlberger en Štybar komt het aantal nieuwe aanwinsten op negen stuks. Elmar Reinders draagt al vanaf half augustus zijn nieuwe tenue. Andere nieuwkomers zijn ronderenner Edward Dunbar (INEOS Grenadiers), klimmer Chris Harper en Italiaans kampioen en klimmer Filippo Zana (Bardiana-CSF-Faizanè). Ook de Australische beloften Rudy Porter (ronderenner) en Blake Quick (sprinter) van Trinity, alsmede Europees U23-kampioen op de weg Felix Engelhardt (Tirol-KTM) zijn nieuw.

Keert Adam Yates wel of niet terug?

Met alle inkomende transfers heeft Gerry Ryan nu 28 renners onder contract voor 2023. Dat mogen er maximaal 31 zijn. Wekenlang leek het een vanzelfsprekendheid dat Adam Yates zou terugkeren op het oude nest en dat zou 29 renners maken. Afgelopen week werd echter bekend dat UAE Emirates zich in de strijd heeft gemengd en zelfs dichtbij zijn handtekening is. De Australische formatie heeft reeds drie kopmannen binnen de ploeg: Dylan Groenewegen, Michael Matthews en Simon Yates.

Er zijn dus nog maar maximaal drie plekken te vullen bij BikeExchange-Jayco en dat betekent dat tenminste drie renners moeten vertrekken. Er zijn daar nog zes met een aflopend contract. Nick Schultz is op weg naar B&B-Hotels-KTM, terwijl Tanel Kangert sowieso geen nieuw contract hoeft te verwachten. Blijven vier renners over die nog in de wachtkamer zitten: Jack Bauer, Damien Howson, Alex Edmondson en Alexander Konychev. Voor een van hen valt het doek dus sowieso bij de Australiërs.