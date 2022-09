‘Adam Yates is in onderhandeling met UAE Emirates’

VeloNews meldt dat UAE Emirates in onderhandeling is met Adam Yates. De Brit van INEOS Grenadiers werd dit jaar negende in de Tour de France en won de Deutschland Tour. Na het Canadese tweeluik gaf Yates al een tipje van de sluier. “Jullie zullen het snel weten”, zei de klassementsrenner toen.

UAE Emirates zou een van de ploegen zijn die in de running is. Yates zou daar klassementsmannen als Tadej Pogacar, Juan Ayuso en João Almeida tegenkomen. Eerder waren er al geruchten dat er interesse was vanuit het kamp van BikeExchange-Jayco, waar de tweelingbroer van Adam, Simon in de ploeg zit. Ook B&B-Hotels KTM zou interesse hebben in Yates, die bij INEOS Grenadiers een aflopend contract heeft.

Ploegleider van UAE Emirates Mauro Gianetti zou overigens aan VeloNews het volgende hebben laten weten: “Ja, we zijn met hem in gesprek. Ik denk echter dat meerdere ploegen met hem aan het praten zijn.”