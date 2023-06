Lukas Nerurkar wint vanuit late vlucht in vijfde etappe Giro Next Gen

Lukas Nerurkar (Trinity Racing) heeft in Manerba del Garda de ritzege gegrepen na een late aanvalspoging. Van de twee overgebleven vluchters bleek hij de sterkste te zijn op het laatste steile klimmetje. In een sprint-à-deux klopte hij Trym Brennsaeter aan de meet.

Na de loodzware dag van gisteren ging de Giro Next Gen vandaag verder met een heuvelachtige rit richting Manerba del Garda. Een door diskwalificaties uitgedund peloton kreeg een etappe met vlakke aanloop voorgeschoteld. Op 75 kilometer van de meet begon het klimwerk met de Passo Tre Termini. Daarna volgde nog één officiële beklimming van de Passo Sant’Eusebio, waarna de renners voornamelijk in dalende lijn naar de finish zouden koersen. In Manerba del Garda lag nog een venijnig slotklimmetje te wachten. Een puist van 700 meter aan 4,9% bracht de renners naar de meet.

‘Vroege vlucht’

Waar we normaal spreken van een vroege vlucht, bleef de daadwerkelijke ontsnapping lang uit in de vijfde etappe. Na de start in Cesano Maderno moesten de renners wellicht de vele diskwalificaties van gisteren nog even verwerken. Na veertig kilometer te hebben afgelegd zaten alle renners namelijk nog bij elkaar. Daarentegen was er aan vluchtpogingen geen gebrek. Veel renners zagen kansen voor break en de aanvallen volgden elkaar rap op. Hierdoor lag de gemiddelde snelheid na het eerste uur ook rond de 50 km/u.

Na vijftig kilometer was het dan eindelijk raak. Een viertal renners wist een halve minuut weg te rijden. Enzo Leijnse (Development Team DSM), Melvyn Lethier (AG2R Citroën U23), Francisco Muñoz (EOlO-Kometa U23) en Max Walker (Trinity Racing) mochten niet lang genieten van hun voorsprong. Slechts enkele kilometers later werden zij alweer gegrepen. Dertig kilometer later beproefden Robin Juel Skivild (Leopard TOGT) en Davide Dapporto (Team Technipes #inEmiliaRomagna) hun geluk, maar ook zij werden al snel opgeslokt door het pak.

Slopende klim

Het werd tijd voor de eerste beklimming van de dag. In de aanloop naar de Passo Tre Termini was het Soudal Quick-Step Development dat de touwtjes stevig in handen nam. Ook op de klim ging het er niet zachtjes aan toe. Menig renner moest het laten lopen, waardoor een groep van slechts dertig à veertig man overbleef. Op de top was het William Colorado (GW Shimano-Sidermec) die de zes bergpunten opraapte. Het hoge tempo bleek van korte duur. In de afdaling wisten veel renners terug te keren.

In de aanloop naar de laatste officiële beklimming van de dag kregen de belofterenners de échte Giro d’Italia ervaring te verwerken. Waar de elite renners in de Giro vaak in de regen reden, was het vandaag in Italië weer raak. Het tempo daalde enigszins, waardoor we een nieuwe aanval zagen. Aan de voet van de Passo Sant’Eusebio hadden Lars Craps (Soudal Quick-Step Development), Trym Brennsaeter (Groupama FDJ CT) en Lukas Nerurkar (Trinity Racing) een voorsprong van één minuut.

Nerurkar wint

Op de top van de laatste beklimming lag de kopgroep in twee stukken. Brennsaeter en Nerurkar hadden op de klim Craps achter zich gelaten en hielden een voorsprong van 1 minuut op het peloton. De Belg had op zijn beurt gezelschap gekregen van Eduardo Zamperini (Zalf Euromobil Désirée Fior). In de afdaling sloeg het noodlot echter toe voor Craps. De Belg viel en moest Zamperini laten gaan. Het tweetal vooraan mocht zich opmaken voor een sprint om de zege. In een sprint-à-deux op het laatste klimmetje was Lukas Nerurkar zijn medevluhter de baas.