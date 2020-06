Luka Mezgec en Maaike Boogaard winnen Sloveens wegcriterium zaterdag 20 juni 2020 om 08:43

Het tweede deel van het wielerseizoen moet officieel nog beginnen, maar Luka Mezgec en Maaike Boogaard hebben alvast de smaak van de overwinning mogen proeven. In Slovenië zetten zij een wegcriterium, dat wordt georganiseerd door Tadej Pogačar, achter hun naam.

Mezgec versloeg in de tweede editie van de Tadej Pogačar Cup, die op punten werd beslist, met nipt verschil Marco Haller. Aan de finish, na net geen 40 kilometer, had de sprinter van Mitchelton-Scott maar een punt voorsprong op de Bahrain McLaren-renner. Matej Mohorič eindigde op negen punten achterstand op de derde plaats.

Het criterium door Komenda had een hele ris profs aan het vertrek. Zo had Bahrain McLaren ook Jan Tranik, Grega Bole, Luka Pibernik en Domen Novak aan de start en UAE Emirates Oliveiro Troia, initiatiefnemer Pogačar, Marco Marcato, Valerio Conti en Jan Polanc. Ook Alessandro De Marchi en Niccolò Bonifazio gaven acte de présence.

“Na zo’n lange pauze zijn we niet meer gewend om te koersen”, reageerde Mezgec, die ook vorig jaar het wegcriterium won, in gesprek met de Sloveense nieuwssite Siol. “Ik wist op voorhand dat het een aanslag op mijn lichaam zou zijn als je zolang niet zulke sprints hebt gereden. Je moet snelheid houden en dan sprinten. Het was een hele uitdaging, zeker na zo’n lange break.”

Vrouwenwedstrijd

In de vrouwenwedstrijd, de GP Plastika Virant, bezette Alé BTC Ljubljana het volledige podium. Maaike Boogaard, die een groot deel van het jaar met haar vriend in Slovenië woont, won vóór Urška Bravec en Urška Žigart. “Het is mooi om mezelf na zo’n lange tijd weer eens te kunnen testen en te zien hoe het met de vorm staat”, zei Boogaard vooraf.

In Slovenië wordt dit weekend de eerste UCI-koers in maanden verreden. De wielerbond heeft goedkeuring ontvangen van de internationale wielerunie om op zondag 21 juni het Sloveense wegkampioenschap te organiseren. Met Primož Roglič en de eerder genoemde Pogačar zijn er twee topfavorieten voor de titelstrijd, die beslist wordt met een flinke slotklim.