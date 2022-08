Luís Gomes wint zevende rit Volta a Portugal

Luís Gomes van het continentale Kelly-Simoldes-UDO heeft de zevende etappe van de Volta a Portugal gewonnen. In de rit tussen Santo Tirso en Braga was 28-jarige Portugees de beste in een kopgroep van zes. Frederico Figueiredo (Glassdrive Q8 Anicolor) hield de koppositie in het algemeen klassement.

De 150,1 kilometer lange rit van Santo Tirso naar Braga had in de laatste vijftien kilometer een klim van tweede categorie, met de top op 8,5 kilometer van de finish. Daarna was het afdalen naar de streep. Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO) en Joaquim Silva (Efapel) waren de beste renners uit de vlucht van de dag en reden samen de laatste klim omhoog. In de afdaling groeide de kopgroep uit tot zes man, die gingen strijden om de overwinning.

Uiteindelijk was Gomes de beste in de eindsprint. Gonçalo Leaça (L.A. Alumínios) werd tweede, Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi) werd derde. Calum Johnston (Caja Rural) en Silva maakten de top-5 compleet. Frederico Figueiredo (Glassdrive Q8 Anicolor) bleef aan de leiding van het algemeen klassement. Voor Gomes was het zijn derde zege in de Volta a Portugal, nadat hij ook in 2019 en 2020 al een keer een rit had gewonnen.

De Volta a Portugal duurt nog tot en met maandag.