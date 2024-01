woensdag 24 januari 2024 om 13:12

Luik-Bastenaken-Luik 2024 tekent exact dezelfde finale uit voor mannen en vrouwen

Het parcours van Luik-Bastenaken-Luik 2024 kent weinig verrassingen. De laatste ruim 80 kilometer van dit jaar zijn identiek aan die van vorig seizoen. Wel nieuw is dat de vrouwen van Bastenaken naar Luik over exact hetzelfde parcours rijden als de mannen.

De meeste wijzigingen in het parcours van La Doyenne zijn in de openingsfase doorgevoerd, laat organisator ASO weten. De mannen starten in Luik, om vervolgens na 107 kilometer het keerpunt in Bastenaken te bereiken. Op dat moment zitten al heel wat hoogtemeters in de benen, maar is de Côte de Bonnerue de enige officiële klim. Op de terugweg volgt eerst de Côte de Saint-Roch, maar de finale begint op 85 kilometer van de finish.

Achtereenvolgens de Côte de Wanne, de Côte de Stockeu, de Côte de la Haute-Levée, de Col du Rosier en de Côte de Desnié volgen elkaar op. In de laatste 40 kilometer volgt nog de drietrapsraket met de de Côte de La Redoute, de Côte des Forges en de Côte de la Roche-aux-Faucons. Daarna volgt nog een afdaling van ruim 10 kilometer naar Luik, waar na 259 kilometer gefinisht wordt.

Zeven wildcards

Net als in de Waalse Pijl hebben Lotto Dstny, Israel-Premier Tech, Uno-X Mobility (die waren automatisch uitgenodigd), Bingoal WB en TotalEnergies een wildcard ontvangen. Equipo Kern Pharma en Flanders-Baloise hebben de andere wildcards gekregen; die teams zijn in de Waalse Pijl niet welkom.

Nieuw dit jaar is dat vrouwen vanaf Bastenaken exact dezelfde finale rijden. De laatste 147,6 kilometer van de mannen zijn identiek aan de gehele race van de vrouwen. Nog nooit was de vrouwenwedstrijd zo lang in Luik.

Profiel Luik-Bastenaken-Luik 2024 voor mannen

Profiel Luik-Bastenaken-Luik 2024 voor vrouwen