vrijdag 1 september 2023 om 11:13

Ludovic Robeet maakt na zeven jaar Bingoal WB stap naar de WorldTour

Ludovic Robeet trekt na zeven jaar de deur achter zich dicht bij Bingoal WB. De 29-jarige Belg, die twee jaar geleden verrassend Nokere Koerse won, heeft een contract getekend bij Cofidis. Daardoor debuteert Robeet in 2024 voor het eerst bij een ploeg op WorldTour-niveau.

“Het is een opluchting voor mij dat ik een contract kan tekenen bij een prestigieus team als Cofidis”, vertelt Robeet. “Het opent voor mij de deur naar nog grotere wedstrijden. Ik houd van klassiekers en eendagskoersen. Mijn droom is om bij Cofidis een goed resultaat te behalen in Parijs-Roubaix. Ik ken bovendien ploegleider Thierry Marichal goed, omdat ik in het verleden al met hem samenwerkte.”

Cofidis heeft daarnaast de komst van Franse renners Nicolas Debeaumarché (25) en Nolann Mahoudo (20) gepresenteerd. Debeaumarché komt over van het continentale St Michel-Mavic-Auber 93, terwijl Mahoudo de overstap maakt van CIC U Nantes Atlantique. Laatstgenoemde won dit jaar een rit in de Ronde van Bretagne.

“Deze drie renners hebben hun potentie laten zien de laatste jaren en hun doel is om nog een stap te maken, dat kan in de WorldTour”, aldus manager Cédric Vasseur. “Voor Nolann wordt het een ontdekkingstocht op het hoogste niveau, Nicolas zal aanvallend moeten koersen en Ludovic zal een grote rol gaan spelen in de voorjaarsploeg, vooral naast Axel Zingle.”