zondag 28 januari 2024 om 15:08

Lucinda Brand ziet WK-ambities bevestigd worden in Hoogerheide: “Was tactische wedstrijd”

Lucinda Brand kon in de laatste manche van de Wereldbeker veldrijden lang meedoen om de overwinning, maar ze kwam uiteindelijk als derde over de finish in Hoogerheide. De Nederlandse kampioen is desondanks tevreden. “Ik denk dat ik beter was dan ik van tevoren had verwacht”, vertelde ze na afloop.

Brand kleurde het grootste deel van de cross met Fem van Empel, waarna Blanka Kata Vas in de slotronde nog aansloot en er een driestrijd van maakte. “Het werd een tactische wedstrijd, want we waren goed aan elkaar gewaagd. Ik heb wel mijn best gedaan om van ze af te komen”, aldus de kopvrouw van Baloise Trek Lions. “We streden erom, maar wel met respect. Zij zijn ook wat explosiever, dat wisten zij ook.”

Na de laatste trappen werd het nog spannend. Van Empel kwam als eerste boven en begon als eerste aan de laatste rechte lijn. “En ik was momentum helemaal kwijt, want mijn voorwiel gleed weg”, vertelde Brand. “Maar ik denk dat ik wel kan zeggen dat dit mijn ambities voor het WK bevestigd heeft.”