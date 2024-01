zondag 28 januari 2024 om 14:29

Fem van Empel sprint naar winst in Wereldbeker Hoogerheide na driestrijd met Vas en Brand

Fem van Empel heeft zondag een spannende editie van de Wereldbeker Hoogerheide gewonnen. Tot diep in de finale lag de strijd om de overwinning nog helemaal open. Uiteindelijk wist de regerende wereldkampioene in de oplopende sprint Blanka Kata Vas (tweede) en Lucinda Brand (derde) te verslaan. Puck Pieterse werd slechts achtste, Wereldbeker-winnares Ceylin Alvarado eindigde buiten de top-10.

Niet voor het eerst dit seizoen had Marie Schreiber de beste start, maar Lucinda Brand en Fem van Empel volgden in haar wiel en namen al snel de kop over. Na de eerste ronde hadden Nederlands kampioene Brand en wereldkampioene Van Empel zich losgereden. De enige die de oversteek kon maken op de oplopende finishstrook was Puck Pieterse.

Van Empel en Brand drukken het tempo

In de tweede ronde werd het tempo wat gedrukt, waardoor Blanka Kata Vas, Marie Schreiber, Zoe Bäckstedt en Wereldbeker-winnares Ceylin del Carmen Alvardo dichterbij konden komen. Schreiber en Bäckstedt trokken zelfs ten aanval. Brand liet dat niet gebeuren. Zij versnelde en demarreerde, waardoor ook Van Empel uit haar kot moest komen.

Pech was er in de achtergrond voor Alvarado, die haar ketting er zelf op moest leggen en wegzakte. Dat was ruim achter Van Empel en Brand, die er een interessante tweestrijd van maakten in het tweede deel van de cross. Allebei deelden ze wat speldenprikjes uit, maar de ander kraakte niet. Daarachter streed Vas om de derde plaats. Zij reed weg van Schreiber en Bäckstedt, die op hun beurt Pieterse – die afgelopen week ziek is geweest – op achterstand reden.

Vas maakt er nog een driestrijd van

In de vijfde ronde (van de zes) kon Vas aansluiten bij de koplopers nadat Brand een foutje maakte. Schreiber keerde bij het ingaan van de slotronde ook ei zo na nog terug, maar toch kregen we een driestrijd om de overwinning. Van Empel plaatste op een hellende strook een serieuze versnelling, maar ze geraakte daar niet weg. Brand koos vervolgens de aanval op het snelle deel langs de VIP-tent, maar de beslissing ging toch echt vallen in de absolute finale.

Vas dook vervolgens als eerste de afdaling in en begon zo als eerste aan de laatste trappenpartij, maar daar kwam Van Empel als eerste boven. De wereldkampioene draaide daardoor als eerste de finishstraat op. Zij begon al vroeg aan de sprint, waarmee ze Vas en Brand verraste en versloeg. De Hongaarse werd tweede en een uitgebluste Brand derde.

🚵​🇳🇱​ | Overwinning nummer 1️⃣​7️⃣​ voor Fem van Empel! Het was alles behalve makkelijk in Hoogerheide! Dat belooft wat voor het WK! 😍​😍​ #CXWorldCup 📺​ Veldrijden kijk je op discovery+ pic.twitter.com/5SdxESApug — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) January 28, 2024

Wereldbeker Hoogerheide 2024

Uitslag vrouwen

1. Fem van Empel in 46m48s

2. Blanka Kata Vas op 1s

3. Lucinda Brand op 10s

4. Zoe Bäckstedt op 24s

5. Marie Schreiber op 37s

6. Laura Verdonschot op 1m02s

7. Sanne Cant op 1m12s

8. Puck Pieterse op 1m14s

9. Kristyna Zemanova op 1m18s

10. Isabella Holmgren op 1m22s