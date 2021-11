Lucinda Brand zag flink af: “Het was heel zwaar”

Lucinda Brand moest erg diep gaan om de zege in Kortrijk vanmiddag naar zich toe te trekken. Door de mindere start en door de strijd met Alvarado en Betsema in de laatste ronde kwam ze uitgeput over de finish: “Het was heel erg zwaar vandaag.”

“Ik kwam bij de start klem te zitten door een valpartij, waarna ik het gevoel had dat heel het peloton me voorbij kwam rijden”, legt ze uit in het flashinterview na afloop van de cross. “Gelukkig kon ik goed opschuiven, maar het kostte me heel veel energie.” In de slotfase bleef Alvarado uiteindelijk tot de laatste meters aandringen bij Brand. “Ik dacht eigenlijk dat het al vroeg in de laatste ronde gedaan was, maar toen viel ik.”

Een reis van zes uur naar Frankrijk staat nu voor de wereldkampioene op het programma, want zondag start ze alweer in de Wereldbeker-manche van Besancon. “Gelukkig zitten de meesten in dezelfde situatie als ik. Ik ga nu snel douchen, herstellen en vertrekken zodat we op tijd in het hotel aankomen.”