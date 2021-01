Lucinda Brand wil in atletencommissie UCI

Lucinda Brand maakt kans om gekozen te worden tot lid van de atletencommissie van de UCI. De Nederlandse kopvrouw van Baloise-Trek heeft zich kandidaat gesteld als veldritverantwoordelijke in die commissie. De verkiezing is komend weekend tijdens het WK veldrijden in Oostende.

Brand neemt het op tegen de Tsjechische Kateřina Nash. Alle deelnemers aan de elitewedstrijden op het WK veldrijden mogen rondom de training of voor de start van hun wedstrijd een stem uitbrengen. Bij de mannen zijn Daan Soete (België) en Steve Chainel (Frankrijk) de kandidaten.

Op 2 februari wordt bekend welke twee renners, een man en een vrouw, onderdeel worden van de atletencommissie van de UCI. Het gaat om een verkiezing voor vier jaar, tot het volgende congres dat in 2025 plaatsvindt.