Lucinda Brand: “Wij gaan met deze periode de geschiedenisboeken in” zondag 29 maart 2020 om 17:47

Lucinda Brand weet dat het jaar 2020 altijd herinnerd zal worden vanwege het coronavirus. Een groot deel van het (voor)seizoen is voorlopig geschrapt door de wereldwijde uitbraak van het virus. “Het is gek en onwerkelijk dat we in de geschiedenisboeken komen”, zegt Brand tegen Cyclingnews.

“Natuurlijk hebben we allemaal geleerd over de Wereldoorlogen, en de komende generaties zullen dingen leren over het coronavirus dat de wereld plat heeft gelegd”, vertelt de renster van Trek-Segafredo. “Het is een verschrikkelijk verhaal met zoveel zieke mensen en mensen die overlijden. Maar het enige dat we nu kunnen doen, is een hoopvolle uitkomst wensen.”

‘We willen 2021 ook weer normaal beginnen’

Voor Brand is het lastig voorspellen of de afgelaste wedstrijden dit jaar nog ingehaald kunnen worden. “Ik weet niet of iedereen openstaat voor een programma in de herfst of in de winter, of hoe ver we door kunnen gaan”, zegt ze. “In 2021 willen we ook het seizoen weer beginnen zoals normaal. Maar het wordt dit jaar nog lastig met veel koersen die een nieuwe datum willen.”

“Volgens mij wordt dat nog heel moeilijk”, aldus Brand. “Het is nu nog niet mogelijk om te zeggen of we deze zomer al kunnen koersen. We kunnen straks mogelijk nog vier maanden koersen, wat niet veel is. Niemand kan daar een goed antwoord op geven, maar als de kans bestaat, denk ik dat iedereen zoveel mogelijk wedstrijden terug op de kalender wil. Er zullen zeker wedstrijden zijn die we niet gaan rijden dit jaar.”