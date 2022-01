Lucinda Brand week voor WK geklopt door Vos: “Ze is klaar voor volgende week”

Lucinda Brand heeft haar laatste wedstrijd als wereldkampioene 2021 achter de rug. De kopvrouw van Baloise Trek Lions kwam als tweede over de finish in de Wereldbeker van Hoogerheide, achter de solerende Marianne Vos. “Zij heeft laten zien dat ze de grootste concurrent is”, aldus Brand.

“Marianne is heel ervaren en dat ze in topvorm is, heeft ze vandaag ook weer laten zien”, legt Brand uit in het flashinterview. Met nog een kleine week tot het WK veldrijden voor vrouwen in Fayetteville, durft ze wel een favoriet aan te wijzen. “Marianne is klaar voor volgende week.”

De versnelling van Vos in de finale van Hoogerheide zag Brand aankomen. “Ik probeerde het een ronde eerder daar zelf ook. Dat was een heel zwaar stuk. En ik wist ook dat ik niet ging kunnen volgen”, lacht de wereldkampioene, die zaterdag in Hamme ook in actie kwam. “Dat maakt wel wat verschil. Ik voelde de dag van gisteren, want toen kon ik niet even uitrijden aan het einde.”

Het kan haar voorlopig laatste dag in de regenboogtrui geweest zijn. Daar was Brand zich van bewust. “Ergens heb ik even kunnen genieten, maar niet uitgebreid.”

Derde plaats Puck Pieterse: “Het was zwaar en tactisch” Puck Pieterse eindigde als derde in Hoogerheide. “Het was heel zwaar en ook tactisch. Elke keer was het een beetje afwachten en viel het weer stil. Ik was bang dat Blanka Vas, Shirin van Anrooij en Fem van Empel erbij zouden komen in de finale. Ik wilde graag op het podium eindigen en ging daardoor versnellen, maar daarom kwam Lucinda er nog overheen in de sprint”, legt ze uit. Pieterse verzilverde, als belofte, ook haar derde plaats in de Wereldbeker tussen de elite-vrouwen. “De Wereldbeker is een groot doel geweest. Ik wilde er mijn klassement van maken dit seizoen en dat is gelukt, gelukkig”, vertelt de renster van Alpecin-Fenix. “Het was de laatste cross voor het WK, en daarom keken Shirin en Fem een beetje naar elkaar vandaag. Maar ik ben blij dat ik de eerste belofte was vandaag.”