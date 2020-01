Lucinda Brand verkende WK-tracé met Sven Nys: “Zoiets geeft zelfvertrouwen” vrijdag 31 januari 2020 om 18:00

Lucinda Brand is misschien wel de grote favoriete voor de regenboogtrui, morgen tijdens het WK veldrijden voor elite-vrouwen. Vanochtend verkende ze het parcours alvast samen met Sven Nys, haar teammanager bij Telenet-Baloise. “Een echt zware omloop, dat is wel fijn natuurlijk”, vertelt de vice-wereldkampioene van 2019 in een interview met WielerFlits.

Brands naam valt steeds vaker in combinatie met het parcours in Dübendorf. “Nu snap ik het wel. Vooraf werd ik al wel genoemd en dat vond ik minder terecht, omdat iedereen er toen van uitging dat het parcours heel snel zou zijn en niet zo technisch. Ik vond dat een snel parcours juist niet in mijn voordeel was, want dat konden we de afgelopen weken zien. Kijk maar naar Zolder: hoe rijd je iemand uit het wiel als iedereen fysiek zo goed is?”

In de Wereldbeker van Zolder, nu ruim een maand geleden, wist Brand haar vierde cross van het seizoen te winnen na een lastige snelle wedstrijd. Pas halverwege de slotronde slaagde ze erin weg te rijden bij Marianne Vos, Annemarie Worst en Inge van der Heijden, waarna ze Alvarado in een sprint klopte. Tot haar goedkeuring blijkt het parcours in Zwitserland nu toch echt zwaar te zijn. “Dat is wel fijn natuurlijk.”

Samen met Sven Nys, haar teammanager bij Telenet-Baloise, verkende ze vanochtend het tracé alvast. De oud-crosser, die in zijn carrière tweemaal de wereldtitel veroverde, zette met Brand zo de puntjes op de i. “De kleine details, de dingetjes waar je op kunt letten”, zegt ze. “Net even de andere lijnen, maar ook bijvoorbeeld hoe je een passage neemt als je voorop rijdt. Of hoe je die neemt als je juist in een groepje zit. Dat kan heel verschillend zijn.”

Meerwaarde

Ook de heuveltjes liggen er wat onhandig bij, constateerde ze al. “Het ziet er niet zo spannend uit misschien, maar als je erover moet is het toch een ander verhaal. We hebben de verschillende opties geoefend en dat is wel een meerwaarde.” Ook in Namen deden ze samen de verkenning, waarna Brand de wedstrijd kon winnen. Is ze een beetje bijgelovig? “Dat valt wel mee”, antwoordt ze lachend. “Maar zo’n verkenning geeft gewoon wel veel zelfvertrouwen.”

Volgens Brand wordt het zeker geen makkelijk WK omdat iedereen naar dit moment toegewerkt heeft. “Maar ik denk doordat het parcours zo zwaar is, we niet zo’n koers krijgen als Hoogerheide. Toen werd steeds gekeken, was het heel tactisch, erg gesloten. Om onze kansen te vergroten is het juist goed dat het geen gesloten koers wordt, omdat het dan voor de concurrentie lastiger wordt om erbij te blijven. Maar hoe we dat gaan doen, moeten we nog bespreken.”

In 2019 was ze al dicht bij de regenboogtrui, maar botste ze op een superieure Sanne Cant. “De aanloop ging zoals gehoopt, dus dat is heel goed. Ik denk dat het grootste verschil met vorig jaar is dat vanaf het begin af aan nog meer naar mij werd gewezen, of in ieder geval voelde dat voor mij zo. Toen hadden we ook wel meerdere kandidaten met Nederland, maar waren de verschillen fysiek nog iets groter. Dat verschil is gewoon veel kleiner geworden dit seizoen.”

Fysiek heel sterk

Ze voelt zich fysiek nu wel heel sterk, vertelt ze aan het einde van het interview. “Maar of dat dan je best is… ik vind dat altijd moeilijk definieerbaar.” Wel hoopt ze morgen haar beste cross van het seizoen te rijden. “Zo voel ik me wel dat dát zou kunnen.”