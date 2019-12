Brand juicht in Namen: “Verkenning met Sven Nys gaf vertrouwen” zondag 22 december 2019 om 14:58

Haar Nederlandse kampioenstrui was aan de meet nauwelijks nog herkenbaar, maar dat zal Lucinda Brand niet deren. Met overtuiging schreef Lucinda Brand voor het tweede opeenvolgende jaar de Citadelcross in Namen op haar naam. In het flashinterview toont ze zich uiteraard gelukkig met haar eerste wereldbekerzege van het seizoen. “Het is heel mooi om deze zware wedstrijd te winnen.”

In het vraaggesprek noemt Brand de parcoursverkenning die ze gisteren met haar ploegmanager Sven Nys deed zeer belangrijk. “Afgelopen week had ik wat problemen om mijn ritme te vinden in de modder. Door gisteren de goede lijnen te rijden kwam ik met vertrouwen van de fiets af. Die parcourskennis heeft me vandaag ook zeker geholpen.”

In het begin moest ze Annemarie Worst en Ceylin del Carmen Alvarado nog aan haar zijde dulden, maar de renster van Telenet-Baloise kon haar kracht goed kwijt op de zware, met slijk besmeurde omloop. Even leek ze bij een valpartij in de laatste ronde roet in haar eigen eten te strooien, maar ze wist haar jongere landgenotes voor te blijven.

“Ik had een groot gat, maar afdaling in het zand was heel lastig en daar had ik wat problemen”, doelt ze op haar schuiver. “Gelukkig kon ik nog wat van mijn voorsprong behouden, en door bergop aggressief te rijden kon ik het gat weer wat uitbouwen. Het is heel mooi om deze zware wedstrijd te winnen.”

Voor Brand is het haar derde crosszege van het seizoen. Eerder was ze al de beste in de Jaarmarktcross te Niel en de DVV-Trofee-manche van Kortrijk.