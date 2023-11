maandag 13 november 2023 om 11:27

Lucinda Brand over verhuizing naar Vlaanderen: “Wil aansluiting maken met jonge geweld”

Video Lucinda Brand stond er meteen bij haar rentree in het veld. De renster van Baloise Trek Lions, die het begin van het crossseizoen miste vanwege een blessure aan de ligamenten rond haar schouder en sleutelbeen, eindigde zondag als tweede in de Wereldbeker Dendermonde.

“Het eerste kwart was heel goed”, zei ze over de cross in Dendermonde. “Ik wist wel dat ik erop moest letten dat ik mezelf niet op zou blazen. Maar het was een heel goede start. Ik wilde aanhaken bij Ceylin (de uiteindelijke winnares Ceylin del Carmen Alvarado, red.), maar dat was wel wat te veel van het goede. Ik moest even mijn ritme zoeken, want ik had me wel bijna opgeblazen. Ik probeerde eerst dus wel aan te haken, want ook zij kan zich vergalopperen. Ze had gisteren (zaterdag, red.) ook al een zware cross gehad. Maar ze liep ook heel soepel. Toen wist ik wel: ik moet dit niet langer doen, dit lukt gewoon niet. Ze reed gewoon onwijs sterk.”

Werk aan de winkel

Het herstel van haar blessure had van Brand wel wat sneller gemogen. “Het gaat gewoon allemaal heel traag. Ik voel het nu ook gewoon, maar het is in ieder geval goed genoeg om te kunnen koersen. En ik kon alles doen. Dat was fijn. Het houdt me niet bezig tijdens de wedstrijd. Ik ben blij waar ik nu sta, maar het is ook de realiteit dat er nog best wat werk aan de winkel is. Uiteindelijk is het gat nog best groot. Maar voor een eerste cross en in de weet dat ik nog ritme op moet doen, ben ik heel tevreden.”

Brand vertelde dat ze de komende periode ook dubbele crossweekenden zal doen. “Zeker. Maar we kijken wel even, we gaan nu overleggen. We wisten natuurlijk niet helemaal hoe dit zou gaan en hoe ik hieruit kom, hoe voel ik me morgen? Dat is natuurlijk ook een beetje een vraag. Dat gaan we wel meenemen, maar ik heb er lang genoeg uitgelegen, dus ik heb er veel te veel zin in.”

Jong geweld

Onlangs verhuisde Brand van Nederland naar het epicentrum van de cross, Vlaanderen. “Het was heel veel op en neer reizen”, legt ze haar keuze uit. “Ook is het waar ik vandaan kom gewoon lastiger om veel in het bos te rijden. Dan moet je altijd in de auto stappen. En het is al een heel druk programma. Door in België te wonen, kan je het reizen iets beperken. We wilden iets vinden in het bos, zodat je ook de rustige trainingen daar kunt doen. Dan kun je misschien net een paar procenten extra winnen om de aansluiting te maken met het jonge geweld dat vorig jaar is opgekomen. Ik hoop dat dat gaat werken.”

Zit de aansluiting met het ‘jonge geweld’ er dit seizoen in? “Het zal moeten. Ik doe er keihard mijn best voor. Ik merk dat het technisch echt wel oké is. Bepaalde dingen voelen anders aan, veel natuurlijker. Dat zal er ook mee te maken hebben dat ik vaker eventjes het bos in ga. Ik hoop dat ik dat daarop door kan bouwen met iets meer koershardheid en dan de strijd kan blijven aangaan.”