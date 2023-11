zondag 26 november 2023 om 15:05

Lucinda Brand veel te sterk voor Ceylin Alvarado in zware Wereldbeker Dublin

Lucinda Brand heeft op overtuigende wijze de Wereldbeker Dublin 2023 gewonnen. De ervaren renster van Baloise Trek Lions sloeg in de eerste ronde een gaatje en reed in de Ierse modder alsmaar verder weg van Ceylin del Carmen Alvarado. Voor Brand is het haar eerste zege in de Wereldbeker sinds januari 2022.

De kopstart in Dublin was voor Leonie Bentveld, maar zij zakte snel weg toen Ceylin del Carmen Alvarado de kop overnam. Ook Lucinda Brand, Zoe Bäckstedt en Marie Schreiber toonden zich al vroeg in de regen en modder van Ierland. Aan het einde van de eerste omloop was het Brand die op de macht wegreed van de andere drie.

Groot waren de verschillen niet tussen de top-4, die zich bij afwezigheid van Fem van Empel en Puck Pieterse wist te onderscheiden. Wel werd het kaf van het koren gescheiden in de tweede ronde. Alvarado was als enige in staat om de sprong te maken naar Brand, waardoor de twee topfavorieten samen aan kop kwamen te rijden.

Brand hield de leidster in de Wereldbeker echter knap af en wist haar voorsprong te vergroten tot 15 seconden. Dat verschil liep verder op toen Alvarado een foutje maakte en bleef haken in de hekken. De overwinning kon Brand toen bijna niet meer ontgaan, al kwam Alvarado in de voorlaatste ronde nog even terug tot op 18 seconden. Het bleek een korte opleving.

Voor het eerst sinds Hulst 2022

De 34-jarige Nederlandse maakte vooraan namelijk geen fouten meer en kwam na een wedstrijd bijna 55 minuten solo over de finish. Het betekende voor Brand haar eerste overwinning in de Wereldbeker veldrijden in bijna twee jaar. Haar zege op dit niveau dateert van januari 2022, toen ze in Hulst won.

In de strijd om de derde plaats was het Bäckstedt die sneller was dan Schreiber. De jonge Britse nam halfweg cross afstand van de Luxemburgse. In de slotronde leek het nog spannend te worden, maar Bäckstedt wist haar podiumplaats nog wel uit het vuur te slepen. Uit de achtergrond kwam Sara Casasola ook nog opzetten. De Italiaanse stevende af op plek vijf, maar zakte in de slotronde plots terug naar de negende plaats.

Wereldbeker veldrijden Dublin 2023

Uitslag vrouwen

1. Lucinda Brand in 54m59s

2. Ceylin del Carmen Alvarado op 38s

3. Zoe Bäckstedt op 45s

4. Marie Schreiber op 57s

5. Inge van der Heijden op 1m10s

6. Aniek van Alphen op 1m16s

7. Maghalie Rochette op 1m19s

8. Kristyna Zemanova op 1m23s

9. Sara Casasola op 1m26s

10. Leonie Bentveld op 1m39s